Spari vicino alla Casa Bianca: morti due soldati. Trump: "Un animale, pagherà"

26 novembre 2025

Due membri della Guardia Nazionale sono morti dopo essere stati feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa Bianca. Lo ha riferito la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. La Guardia Nazionale era presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anti crimine lanciata dall'Amministrazione Trump. La sparatoria è avvenuta all'angolo tra la 17esima e la H Street NW, e tre vittime erano state trasportate in ospedale.

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, colpiti soldati della Guardia Nazionale

"La Casa Bianca è a conoscenza e monitora attivamente questa tragica situazione. Il presidente è stato informato", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. ''L'animale che ha sparato a due militari è gravemente ferito''. Così il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social in merito alla sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa Bianca e nella quale sono rimasti colpiti due agenti della Guardia nazionale di Washington. "L'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anche lui gravemente ferito, ma in ogni caso pagherà un prezzo molto alto", ha scritto Trump. La Casa Bianca è stata messa in lockdown. Si tratta di una misura precauzionale.