Giallo su Trump. Il New York Times: "E' stanco". Lui si infuria: "Nemici del popolo"

Botta e risposta tra New York Times e Donald Trump sul suo stato di salute fisica. Il giornale ha rivelato in un'analisi che il presidente americano starebbe gradualmente riducendo le apparizioni in pubblico, con eventi ufficiali ridotti del 39% rispetto al 2017, all'inizio del suo primo mandato. Il primo appuntamento della giornata viene fissato mediamente più tardi (12:08 anziché 10:31) e le sue apparizioni pubbliche si concentrano quasi ormai tutte tra mezzogiorno e le 17, con alcune che mostrerebbero "chiari segni di stanchezza".

Il tycoon ha risposto su Truth Social definendo il giornale "nemico del popolo": "Quello che faccio richiede molto lavoro ed energia, e non ho mai lavorato così duramente come sto facendo ora". Matthew Dallek, storico politico della George Washington University, ha sottolineato che Trump non si discosta molto dai suoi predecessori: "Le persone che lo circondano sono simili agli assistenti di Biden. Parlano come se vivessimo in un mondo un po' fantastico. Trump, in questo modo, con l'aiuto dei suoi collaboratori e dei suoi medici, ha creato una finzione sulla sua salute per nascondere la dura realtà: ha 79 anni ed è una delle persone più anziane ad aver mai occupato lo Studio Ovale". "Ci sarà un giorno in cui mi mancherà l'energia, succede a tutti, ma avendo appena svolto una visita medica perfetta e un test cognitivo superato a pieni voti, sicuramente quell'ora non è adesso!", ha concluso il presidente nel post di replica al giornale.