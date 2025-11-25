Ucraina, Kiev dice sì alla pace. Zelensky frena: "Ancora molto lavoro da fare"

Foto: LaPresse

25 novembre 2025 a

a

a

Un funzionario statunitense ha dichiarato ad ABC News che una delegazione ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un possibile accordo di pace.

La pace di Trump e la sacca di Pokrovsk: ecco cosa succede davvero tra Ucraina e Russia

Secondo la Cnn, l'Ucraina ha accettato un accordo per porre fine alla guerra con la Russia, con solo "piccoli dettagli" in sospeso, scrive la tv Usa sul sito citando "un funzionario statunitense, anche se il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che c'è ancora molto lavoro da fare". Il funzionario ha dichiarato: "Gli ucraini hanno accettato l'accordo di pace. Ci sono alcuni dettagli minori da sistemare, ma hanno accettato un accordo di pace". La dichiarazione degli Stati Uniti sembra andare oltre la posizione pubblica dei funzionari ucraini, che hanno anche una delegazione presente ad Abu Dhabi e che sono stati in contatto con il segretario dell'esercito Dan Driscoll. In un post su X, il segretario alla sicurezza nazionale dell'Ucraina, Rustem Umerov, ha scritto che le delegazioni avevano "raggiunto un'intesa comune sui termini fondamentali dell'accordo discusso a Ginevra". "Contiamo ora sul sostegno dei nostri partner europei nei nostri prossimi passi", ha scritto Umerov.