Ucraina, Meloni: "L'Italia è pronta a collaborare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta”

22 novembre 2025

“L’Italia è pronta a collaborare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta” Giorgia Meloni assicura la posizione dell’Italia sul conflitto in Ucraina e chiarisce, in diretta dal G20 a Johannesburg, ancora una volta il ruolo del nostro paese nel processo di pace.

Durante la prima sessione di lavoro del G20, il presidente del Consiglio non ha lasciato spazi a dubbi: l’Italia é e sarà in prima linea per assicurare a Kiev tutto l’appoggio necessario nella “ingiustificata guerra di aggressione russa contro l’Ucraina”.

L’Italia, ha ricordato Meloni, “sta già contribuendo in Medio Oriente a raggiungere un risultato fragile ma comunque molto importante” e lo stesso farà nella crisi in Europa orientale. Parole di Meloni che sono state utili ad attenuare polemiche e le paventate frizioni con l’alleato Donald Trump, dopo le ultime indiscrezioni riguardo il piano di pace americano che hanno fatto infuriare Zelensky e gli alleati europei.

Nel corso delle riunioni a margine del summit, il presidente del Consiglio ha anche incontrato la presidente la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, con cui ha inevitabilmente parlato di Ucraina e dell’attuale situazione negoziale.

Piano americano di pace su cui è ufficialmente intervenuto anche Guido Crosetto, il ministro della Difesa, che ha criticato più nettamente la proposta di pace americana: “Il piano proposto è a mio avviso molto duro nei confronti dell’Ucraina e contiene punti che penso non potranno mai essere accettati, ma lo considero il punto di inizio di una trattativa che tutti auspichiamo e per la quale tutti dobbiamo impegnarci senza tregua – ha scritto in un post rilancio sul suo profilo X – L’ho detto ieri e lo ribadisco oggi: Trump ci ha ormai fatto capire, con i dazi, con Gaza ed in molti altri scenari, quale sia la sua tattica: provoca, blandisce, forza, accarezza un giorno, schiaffeggia quello successivo”.