Ucraina, l'apertura di Putin: "Piano Usa base per soluzione pacifica"

Foto: LaPresse

24 novembre 2025 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato al suo omologo turco, Recep Tayyp Erdogan, che la proposta degli Stati Uniti puo' essere una base per un accordo di pace con l'Ucraina. Lo ha riferito il Cremlino in una nota diffusa al termine della telefonata tra i due leader. "C'e' stato uno scambio di opinioni sulla situazione relativa all'Ucraina, anche nel contesto delle proposte americane per una soluzione pacifica. Vladimir Putin ha osservato che queste proposte, nella versione diffusa, sono in linea con le discussioni al vertice russo-americano in Alaska e, in linea di principio, possono essere utilizzate come base per un accordo di pace finale," si legge nella dichiarazione.

Il ministro inglese Healey a Putin: "Siamo pronti, Royal Navy segue nave spia russa"

Dal canto suo, si legge ancora nella nota diffusa dalla Tass, "Recep Tayyip Erdogan ha espresso la sua intenzione di fornire tutta l'assistenza possibile al processo negoziale e la disponibilità a continuare a offrire la piattaforma di Istanbul a questo scopo".