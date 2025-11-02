Attacco sul treno in Inghilterra, chi sono i due arrestati. Meloni: "Sconcerto"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 02 novembre 2025

I due arrestati per l'accoltellamento di massa del treno nell'Inghilterra orientale sono entrambi cittadini britannici, uno di 32 e l'altro di 35 anni. Lo ha detto la polizia precisando che uno dei due sospettati è "Black British national", espressione solitamente usata per le origini africane o caraibiche, e l'altro di origini caraibiche. Quattro delle persone ricoverate dopo l'accoltellamento di ieri sera a bordo del treno Doncaster-Londra King's Cross sono state dimesse dall'ospedale. Due rimangono in pericolo di vita, afferma la polizia, citata dai media inglesi. Secondo gli investigatori, citati dalla BBC.

In questo momento non ci sono elementi che facciano pensare a un attacco terroristico, afferma il sovrintendente John Loveless della polizia ferroviaria britannica. Lo riporta Sky news Uk. "A questo punto, non ci sono elementi che facciano pensare che si tratti di un attentato terroristico - ha affermato - Si tratta di un'indagine della Polizia dei trasporti britannica e continuiamo a lavorare per stabilire rapidamente le circostanze e le motivazioni che hanno portato a questo incidente".

Il re Carlo III e la regina Camilla si sono detti "veramente sconvolti e scioccati" dal "terribile attacco con coltello". "Mia moglie ed io siamo rimasti veramente sconvolti e scioccati nell'apprendere del terribile attacco con coltello avvenuto ieri sera a bordo di un treno nel Cambridgeshire", si legge nel loro messaggio. "La nostra più profonda solidarietà e i nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite e ai loro cari", concludono i reali, "siamo particolarmente grati ai servizi di emergenza per la loro risposta a questo terribile incidente".

La premier Giorgia Meloni ha espresso "sconcerto per il grave accoltellamento sul treno nel Cambridgeshire. Vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e al popolo britannico", si legge in un post social.