Assalto sul treno, la polizia britannica è intervenuta con il codice Plato: "Attacco terroristico di massa"

Un attacco brutale, con almeno nove persone che lottano tra la vita e la morte. La polizia britannica afferma che 10 persone sono state trasportate in ospedale dopo l'accoltellamento su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. In un comunicato diffuso poche ore dopo l'attacco, la Polizia dei Trasporti britannica ha anche affermato che l'incidente è stato dichiarato un "incidente grave" e che la polizia antiterrorismo sta supportando le indagini. "Dieci persone sono state trasportate in ospedale e nove di loro si ritiene abbiano riportato ferite gravi", ha affermato. "Questo è stato dichiarato un incidente grave e la Polizia Antiterrorismo sta supportando le nostre indagini mentre lavoriamo per stabilire le circostanze e le motivazioni complete di questo incidente".

Tuttavia la polizia ha anche affermato che era stato avviato "Plato", il codice nazionale utilizzato dalle forze dell'ordine e dai servizi di emergenza per rispondere a quello che potrebbe essere un "attacco terroristico di massa". Disposizione poi revocata.

Ancora non sono stati diffuse informazioni sulle due persone arrestate mentre iniziano ad arrivare le prime testimonianze dei presenti durante l'accoltellamento avvenuto ieri sera su un treno a Huntingdon nel Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale. Alla Bbc un uomo che era in piedi su una piattaforma alla stazione di Huntingdon, ha detto di aver visto il treno arrivare con un passeggero a bordo sanguinante. Una volta fermatosi il treno - ha raccontato il testimone - diverse persone sono scesi di corsa dal treno e hanno iniziato a correre lungo la piattaforma con i vestiti interamente coperti di sangue.