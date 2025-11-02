Terrore sul treno per Londra: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono gravi. Arrestati due uomini

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 02 novembre 2025 a

a

a

Dieci persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate sul treno diretto da Doncaster a Londra, in Gran Bretagna. Nove sono in gravissime condizioni e si teme per la loro vita. La polizia ha arrestato due uomini e l'Antiterrorismo è stato coinvolto nelle indagini. L'incidente è avvenuto ieri sera alle 19.39 poco dopo la partenza del convoglio dalla stazione di Peterborough, nel Cambridgeshire. In una dichiarazione rilasciata dopo l'attacco la polizia dei trasporti del Regno Unito ha affermato che è stato dichiarato un "incidente grave": "Stiamo lavorando per stabilirne le circostanze e le motivazioni".

Ilservizio di soccorso dell'East of England ha attivato una "risposta su larga scala" all'incidente. Un portavoce ha dichiarato che numerose ambulanze e la squadra di intervento in aree pericolose erano presenti sul posto, aggiungendo: "Possiamo confermare di aver trasportato diversi pazienti in ospedale". Un testimone che si trovava sul treno ha ricordato di aver visto qualcuno muoversi nel vagone avvertendo gli altri: "Attenti hanno un coltello, sono stato accoltellato". Il testimone ha raccontato a Sky News che l'uomo era "coperto di sangue" e che quando il treno si è fermato "era steso a terra". Le persone ferite nell'attacco sono state viste correre attraverso gli scompartimenti per allontanarsi da qualcuno armato di coltello.



Più tardi, un testimone ha riferito che alcuni poliziotti armati sono stati visti puntare le armi contro un uomo in piedi su una piattaforma con una grossa lama in mano. L'uomo è stato colpito con un taser e immobilizzato. La London North Eastern Railway, che gestisce i servizi principali sulla costa orientale del Regno Unito, ha confermato che l'incidente si è verificato su uno dei suoi treni e ha invitato i passeggeri a non viaggiare a causa dei "gravi disagi". La stazione di Huntingdon, dove si è poi fermato il convoglio e sono all'opera i soccorsi, è stata chiusa, ha dichiarato National Rail. Tutte le linee sono state bloccate. "In questa fase iniziale, non sarebbe opportuno fare congetture sulle cause dell'incidente", ha affermato il sovrintendente capo della Polizia dei Trasporti britannica, Chris Casey.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che l'incidente è stato "profondamente preoccupante" e ha esortato i viaggiatori a seguire i consigli della polizia. "I miei pensieri sono con tutte le persone colpite e i miei ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza per la rapidità della risposta", ha sottolineato il premier. Il ministro degli Interni Shabana Mahmood ha dichiarato di essere "profondamente rattristata" nell'apprendere della aggressione e ha aggiunto: "Esorto le persone a evitare commenti e speculazioni in questa fase iniziale".