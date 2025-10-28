Gaza si riaccende, esplosioni e raid. "Attacchi dopo le violazioni di Hamas"

Foto: Ansa

Si riaccende la tensione in Medio Oriente. Ore cruciali con Israele che accusa Hamas di ripetute violazioni della tregua e lacia nuovi attacchi nella Striscia di Gaza. La tv al-Aqsa, legata a Hamas, ha riferito che aerei dell'aviazione israeliana hanno attaccato Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta Ynet. La stessa testata cita notizie palestinesi secondo cui attacchi israeliani avrebbero preso di mira la parte orientale del campo profughi di Deir al-Balah, nel centro della Striscia, e il campo profughi di Shati, nel nord della Striscia. Giornalisti di Associated Press e altri testimoni hanno sentito il rumore di colpi sparati da carri armati e hanno visto esplosioni in varie zone della Striscia di Gaza, fra cui Gaza City e Deir al-Balah..

Hamas ha accusato Israele di voler "fabbricare falsi pretesti in preparazione di nuove mosse aggressive" a Gaza, stando a un comunicato visionato dalla Bbc. Il gruppo di resistenza islamico sostiene che Israele stia ostacolando gli sforzi per cercare i corpi nella Striscia e ha invitato i mediatori a "consentire agli organismi competenti di svolgere i propri compiti umanitari, lontano da calcoli politici e aggressivi".

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato di aver ordinato all'esercito di effettuare immediatamente "potenti attacchi" a Gaza, mettendo nuovamente alla prova il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Netanyahu ha fatto l'annuncio poco dopo che Israele ha riferito che Hamas aveva aperto il fuoco contro le forze israeliane nel sud della Striscia. La tensione era già alta dopo che Hamas ha restituito ieri dei resti che, secondo Israele, appartengono al corpo di un ostaggio israeliano che era già stato recuperato all'inizio della guerra.

Tuttavia l'incontro tenuto da Netanyahu sulla risposta alla violazione dell'accordo da parte di Hamas si è concluso senza alcuna decisione in questa fase. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno presentato un pacchetto di possibili risposte, tra cui la ripresa degli attacchi a Gaza. "Netanyahu ha concluso l'incontro osservando che sarebbe stato necessario un coordinamento con gli Stati Uniti per determinare quali misure adottare". Lo ha detto un funzionario israeliano al giornalista di Axios Barak Ravid, come scrive il cronista su X. Israele considera una violazione dell'accordo da parte di Hamas la consegna dei resti di un ostaggio già recuperato a dicembre 2023 dalle Idf.