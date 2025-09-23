Così il Ppe ha salvato Ilaria Salis: lo "scambio di immunità" con l'oppositore di Orban

Dario Martini 23 settembre 2025 a

a

a

Come ha fatto Ilaria Salis a salvarsi (per ora) e a mantenere l'immunità da eurodeputata? Il sospetto, più che fondato, è che a "colpire" nel voto segreto di questa mattina, 23 settembre, in commissione Affari giuridici (Juri) al parlamento europeo, siano stati almeno due franchi tiratori. Conservatori e Patrioti, di cui fanno parte rispettivamente Fratelli d'Italia e Lega, puntano il dito contro il Popolari (Ppe), di cui fa parte Forza Italia, anche se il partito di Antonio Tajani non ha partecipato al voto non avendo propri esponenti in commissione Juri. L'accusa, neanche tanto velata, è che si sia trattato di uno "scambio" di immunità. Il Ppe ha garantito i voti - almeno due - per respingere la revoca dell'immunità a Salis. Dall'altro lato, i Socialisti, e i loro alleati di sinistra e verdi, hanno fatto lo stesso nei confronti di Péter Magyar, leader dell'opposizione ungherese, ex alleato di Viktor Orban e oggi suo grande oppositore. Magyar è accusato in patria di furto e diffamazione. Il diretto interessato ha sempre respinto le accuse sostenendo che si tratta di un'operazione politica per estrometterlo dai giochi.

Al voto oggi la relazione che inchioda Salis. “Ecco i motivi per cui le va tolta l'immunità”

La votazione che ha salvato Salis è finita 13 a 12. Il fronte della sinistra, almeno sulla carta, contava 11 voti. I due mancanti, quindi, sarebbero arrivati da due eurodeputati del Ppe - questa è la lettura che viene da destra - che hanno così garantito la maggioranza necessaria a salvare l'eurodeputata di Avs e paladina delle occupazioni di immobili. Non è un caso che Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, parli di un "voto grave" e inviti "il Ppe a rimediare nell'assemblea plenaria". Nella prima seduta di ottobre, infatti, ci sarà un altro voto su Salis. E stavolta il risultato potrebbe essere diverso. Anche dalla Lega, con Roberto Vannacci, il giudizio è duro: "Vergogna, la sinistra dimostra di essere dalla parte di chi delinque".