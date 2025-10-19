Afghanistan-Pakistan, arriva il cessate il fuoco dopo giorni di scontri mortali

Foto: Lapresse

Pina Sereni 19 ottobre 2025

Afghanistan e Pakistan, coinvolti in oltre una settimana di combattimenti che hanno causato decine di morti e centinaia di feriti, hanno concordato un cessate il fuoco immediato, secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri del Qatar. Si tratta della crisi più grave tra i due paesi degli ultimi anni. Le parti hanno concordato di istituire meccanismi per consolidare una pace e una stabilità durature e di tenere nei prossimi giorni colloqui di follow-up per garantire la sostenibilità della tregua, secondo quanto riportato nella dichiarazione del Qatar. Il Qatar e la Turchia hanno mediato i negoziati, ha aggiunto la dichiarazione.

La violenza tra i due paesi vicini è aumentata dall'inizio di questo mese, con ciascuna delle parti che sostiene di rispondere alle aggressioni dell'altra. L'Afghanistan nega di dare rifugio ai militanti che compiono attacchi nelle zone di confine. Il Pakistan è alle prese con il fenomeno che è aumentato dal 2021, quando i talebani hanno preso il controllo dell'Afghanistan e sono tornati al potere. I combattimenti hanno minacciato di destabilizzare ulteriormente una regione in cui gruppi come lo Stato Islamico e al-Qaida stanno cercando di riemergere. Almeno 10 persone erano state uccise nei raid aerei pakistani seguiti a una precedente tregua.