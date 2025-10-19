Putin vuole le miniere di Donestk per fermare la guerra

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 19 ottobre 2025 a

Il presidente russo Vladimir Putin, nella telefonata di giovedì il presidente americano Donald Trump, ha chiesto che Kiev ceda il pieno controllo della regione di Donetsk, una regione mineraria strategicamente vitale nell'Ucraina orientale, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno dichiarato al "Washington Post" due alti funzionari a conoscenza della conversazione. Il Capo del Cremlino ha tentato senza successo di conquistare il territorio per undici anni, ripetutamente respinto dalle forze ucraine.

L'attenzione di Putin su Donetsk suggerisce che non intende fare marcia indietro rispetto alle richieste passate che hanno lasciato il conflitto in una situazione di stallo, nonostante l'ottimismo di Trump riguardo al raggiungimento di un accordo, hanno affermato i funzionari, parlando di una condizione di anonimato per descrivere le delicate discussioni a porte chiuse. Sempre nella telefonata il leader russo ha lasciato intendere di essere disposto a cedere parti di altre due regioni dell'Ucraina da lui parzialmente conquistate, Zaporizhzhia e Kherson, in cambio del pieno controllo di Donetsk. Si tratta di una rivendicazione territoriale leggermente meno radicale di quella avanzata a Ferragosto durante il vertice con il presidente degli Stati Uniti in Alaska.

Alcuni funzionari della Casa Bianca hanno descritto la richiesta come un progresso. È improbabile che gli ucraini la vedano in questo modo, ha affermato un diplomatico europeo. Né la Casa Bianca né il Cremlino hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento.