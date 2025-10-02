Cerca
Il ministero degli Esteri israeliano smaschera la Flotilla: "La provocazione Hamas-Sumud è finita"

Foto: LaPresse
"La provocazione Hamas-Sumud è finita. Nessuno degli yacht della provocazione Hamas-Sumud è riuscito a entrare in una zona di combattimento attiva o a violare il blocco navale legittimo". Lo scrive in una nota su X il ministero degli Esteri israeliano, precisando che "tutti i passeggeri sono sani e salvi. Stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, da dove saranno espulsi verso l'Europa".

 

 

 

"Un'ultima imbarcazione di questa provocazione rimane a distanza. Se si avvicinasse, verrebbe impedito anche il suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva e violare il blocco navale", ha aggiunto il ministero degli Esteri.

