Flotilla, le lacrime di Elisa a favore di telecamera e il messaggio a Meloni: “Stanno morendo...”

Foto: Instagram

Luca De Lellis 02 ottobre 2025 a

a

a

Lo sguardo affranto, la voce tremolante e un appello che ha subito fatto il giro dei social: Elisa Toffoli si è commossa fino alle lacrime parlando della Global Sumud Flotilla, missione umanitaria che nelle ultime ore è stata fermata dalle autorità di Israele, appena prima di giungere a meta: la costa di Gaza. Nel video diffuso sul suo profilo Instagram, la cantante ha recapitato un messaggio direttamente al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore. Portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo". Un tentativo di colpire allo stomaco la leader di Fratelli d'Italia, attraverso parole di disperazione per quanto sta accadendo alle imbarcazioni della spedizione progettata per raggiungere la Striscia e soccorrere il popolo palestinese.

"Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme". Meloni inchioda i ProPal

Elisa non è nuova a manifestazioni in favore della Palestina e della sua gente, martoriata da una rappresaglia che perdura ormai da oltre due anni. Già in passato aveva lanciato appelli e condiviso post di sostegno alla missione, invitando pubblicamente tutti a "supportare e dare attenzione mediatica" alla Flotilla, per non "abbandonare" i volontari e "proteggere le loro vite" in questa missione, che è quella di "ridare dignità all'umanità intera" e "arrivare lì dove i governi stanno fallendo".

La Cgil chiama lo sciopero politico per la Flotilla, Salvini al contrattacco: “Difendo milioni di italiani”

Il governo italiano si è attivato per mettere in sicurezza le imbarcazioni nazionali e i 22 italiani fermati dalla Marina israeliana, come ribadito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, sono al sicuro. La storia diffusa da Elisa, però, ha messo in risalto una frattura: da un lato il senso di urgenza e compassione delle persone, rappresentati fino all'estremo attraverso gli scioperi e le proteste che si stanno consumando in queste ore in Italia. Dall’altro la responsabilità che grava su chi governa e deve bilanciare impegni nazionali, vincoli internazionali e limiti pratici. Resta il dato emotivo che la cantante ha voluto imprimere nel messaggio. Continuare a sostenere in qualche maniera il popolo palestinese.