Pentagono, Hegseth convoca centinaia di generali e ammiragli statunitensi: è giallo sul summit

Il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, ha ordinato a centinaia di generali e ammiragli dell’esercito e della marina americana di radunarsi la prossima settimana presso la base del Corpo dei Marines di Quantico, in Virginia, con brevissimo preavviso e senza una motivazione ufficiale. La convocazione, riportata da fonti del Washington Post e della CNN, è considerata del tutto insolita e ha suscitato confusione e allarme all’interno dei vertici militari. Secondo quanto riferito da più di una dozzina di persone a conoscenza della questione, la direttiva è stata inviata praticamente a tutti i comandanti di alto rango statunitensi, molti dei quali di stanza in tutto il mondo. L’iniziativa giunge a pochi mesi dai licenziamenti di numerosi alti ufficiali disposti dall’amministrazione Trump e in un periodo in cui il team di Hegseth al Pentagono aveva annunciato l’intenzione di procedere a un radicale consolidamento dei massimi comandi militari, con l’obiettivo, secondo alcune fonti, di ridurre il numero di generali del 20%.

Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato giovedì che Hegseth "si rivolgerà ai suoi alti vertici militari all’inizio della prossima settimana", senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto del discorso. La convocazione, prevista per martedì, ha già generato numerose speculazioni: tra le ipotesi circolano un test fisico collettivo, un briefing sullo stato del Dipartimento della Difesa o, in scenari più estremi, un possibile licenziamento di massa di ufficiali di alto grado.

Funzionari americani hanno definito la decisione di radunare così tanti vertici militari contemporaneamente "molto insolita", sottolineando l’eccezionalità della misura sia per la rapidità della convocazione sia per l’ampiezza della platea coinvolta. Nonostante le speculazioni e le preoccupazioni in termini di sicurezza, il Pentagono non ha rilasciato indicazioni aggiuntive, lasciando aperto il mistero sul reale scopo dell’incontro. Con la chiusura delle attività governative in avvicinamento e la crescente attenzione mediatica, la riunione di Quantico si profila come un evento senza precedenti nella storia recente del comando militare statunitense, destinato a destare interesse e interrogativi sia all’interno che all’esterno del Pentagono.