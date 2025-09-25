Guerra, dissidi senza fine e provocazioni della Russia: intercettati i jet in Danimarca e sull'Alaska

Rosa Scognamiglio 25 settembre 2025 a

Gli Stati Uniti hanno fatto decollare nove aerei - un E-3 Sentry di sorveglianza, quattro F-16 e quattro aerei cisterna KC-135 - per intercettare i bombardieri e i caccia russi dopo che un aereo militare di Mosca è stato individuato nello spazio aereo vicino dell'Alaska. Lo riporta il North American Aerospace Defense Command, sottolineando che il velivolo russo è rimasto nello "spazio aereo internazionale e non è entrato in quello americano o canadese”. È la terza volta in circa un mese, e la nona quest'anno, che il NORAD segnala episodi che coinvolgono jet russi in volo vicino all'Alaska.

I jet russi

In un comunicato diffuso questa mattina, il North American Aerospace Defense Command ha dichiarato di aver rilevato e tracciato due Tu-95 e due Su-35 operanti nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska. Il NORAD ha poi precisato che “l'attività russa nella Air Defense Identification Zone accade regolarmente e non è vista come una minaccia”.

Droni sulla Danimarca, aeroporti chiusi per ore: "Contattata la Nato"

Caccia NATO intercettano jet russi vicino alla Danimarca

Nel pomeriggio di oggi “due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo danese, dimostrando l'impegno dell'Alleanza a proteggere e salvaguardare i Paesi Baltici e il fianco orientale". Lo ha reso noto il Comando Aereo Alleato.

I precedenti

Nelle ultime settimane, vari Paesi della Nato hanno denunciato violazioni del proprio spazio aereo. La Polonia ha fatto decollare i propri F-15 e F-35 a seguito della segnalazione di droni. Venerdì scorso, 3 MiG-31 russi hanno invaso lo spazio aereo dell'Estonia sorvolando per 12 minuti il Golfo di Finlandia. La reazione della Nato ha coinvolto anche F-35 italiani, che si sono alzati in volo.

Le dichiarazioni di Trump

Lo scorso martedì, a margine del bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'Onu, Trump aveva detto che avrebbe usato tutti i mezzi per difendere lo spazio aereo degli Stati Uniti da eventuali violazioni. Inoltre, aveva aggiunto che i Paesi della Nato dovrebbero abbattere i jet della Russia che commettono violazioni. Rispondendo a una domanda dei cronisti sulla possibilità che gli Stati Uniti potessero intervenire accanto ai Paesi alleati in una situazione del genere, Trump ha aveva chiarito che "dipende dalle circostanze”.