Trump rende omaggio a Charlie Kirk, in migliaia per l'addio in Arizona

Donald Trump e il mondo Maga riuniti per l'addio a Charlie Kirk in Arizona. Migliaia di persone si sono raccolte già da prima dell'alba di domenica per assicurarsi un posto allo stadio State Farm Stadium di Glendale, vicino Phoenix, il luogo dei funerali. Secondo la polizia potrebbero provare a partecipare oltre 200mila persone, numero che supera la capienza dello stadio, che è di circa 63mila posti. Un'affluenza che ha richiesto misure di sicurezza rigide, con un dispiegamento di agenti simile a quello di eventi come il Super Bowl. Tanto più che Trump non è l'unica presenza di spicco. Ci sono anche il vice presidente Usa JD Vance, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il ministro della Sanità Robert F. Kennedy Jr., nonché la direttrice dell'intelligence nazionale Tulsi Gabbard. "C'era un esercito di giovani che lo amava così tanto, tutti sono devastati", ha detto Trump, "non ci sono parole che possano descrivere quello che è successo". "Una giornata dura", per il presidente Usa, "celebreremo la vita di un grande uomo". L'uccisione di Kirk il 10 settembre in un college dello Utah ha scatenato dibattiti su violenza e libertà di parola. Tyler Robinson, 22enne dello Utah, è stato accusato dell'omicidio di Kirk e rischia la pena di morte se condannato per le accuse più gravi. Le autorità non hanno rivelato un chiaro movente per la sparatoria, ma secondo i procuratori Robinson avrebbe scritto in un messaggio dopo la sparatoria dicendo che "ne aveva abbastanza" dell'odio di Kirk.

Trump ha accusato la "sinistra radicale" della morte di Kirk e molte persone sono state licenziate perché l'amministrazione e i suoi sostenitori hanno denunciato discorsi che ritengono offensivi a proposito di Kirk. Aspetto questo che ha scatenato in molti il timore che il tycoon stia cercando di sfruttare l'indignazione per l'omicidio come giustificazione per sopprimere le voci dei suoi critici e oppositori politici. "Penso che questo sia proprio quello che si legge nei manuali autoritari", ha detto l'ex segretaria di Stato Hillary Clinton alla Cnn nella sua prima intervista tv dopo le elezioni del 2024. "Stanno prendendo un crimine terribile, questo orribile omicidio di questo giovane, e stanno cercando di usarlo, insieme ad altre loro motivazioni, per attaccare i loro avversari politici", ha affermato. Celebrità Maga, Kirk era anche un provocatore e più volte è stato accusato di razzismo, misoginia e di dichiarazioni anti-immigrati e transfobiche. Ciò ha suscitato reazioni negative da parte dei conservatori, che considerano le critiche come una selezione di pochi momenti scelti per insultare l'eredità di quello che considerano un leader conservatore fonte di ispirazione. La folla allo stadio di Glendale testimonia l'enorme influenza che l'attivista aveva accumulato nell'America conservatrice. Turning Point, il gruppo da lui fondato per mobilitare i giovani cristiani conservatori, è diventato sotto la sua guida un'organizzazione multimilionaria. L'Arizona è lo Stato di adozione di Kirk. Cresciuto fuori Chicago e ha fondato Turning Point lì prima di trasferire l'organizzazione a Phoenix. È stato il vice presidente Usa Vance a trasportato la salma di Kirk dallo Utah all'Arizona a bordo dell'Air Force Two il giorno dopo la sua morte. Alla commemorazione, le foto di Kirk al lavoro o con sua moglie Erika sono esposte su cavalletti in tutte le aree di ristoro del piano principale. La vedova Kirk è stata nominata nuova leader di Turning Point: "il movimento creato da mio marito non morirà", ha promesso.