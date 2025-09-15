Charlie Kirk e Carlo Giuliani, due casi a cofronto: il paragone che crea dibattito

Foto: Instagram Giorgio La Porta

Luigi Frasca 15 settembre 2025 a

a

a

Uno trattato come un pericoloso propagandista che alla fine ha avuto quello che si meritava, l'altro un martire delle giuste cause. Parliamo di Charlie Kirk, il giovane attivista conservatore assassinato mentre parlava all'università, e Carlo Giuliani il ragazzo ucciso al G8 di Genova. A fare il paragone è Giorgio Laporta, giornalista italiano a Bruxelles, in un video su Instagram che fa discutere.

"Charlie Kirk e Carlo Giuliani, due casi a confronto. Nel primo caso abbiamo Charlie Kirk che muore mentre sta facendo un discorso e nelle mani ha un microfono. Nel secondo caso abbiamo Carlo Giuliani che muore durante gli scontri del G8 di Genova e in mano sta imbracciando un estintore - afferma La Porta - In quale dei due casi la stampa italiana dirà in qualche modo se l'era cercata? Chi semina vento raccoglie tempesta? In quale dei due casi la stampa dirà era soltanto un ragazzo, era un eroe, è una vittima dello Stato? Ecco, questa è la stampa italiana", conclude il giornalista.