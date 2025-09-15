Charlie Kirk, Vannacci incastra la sinistra: "La violenza è lì". Poi la bordata a Schlein

Foto: LaPresse

Gabriele Laganà 15 settembre 2025

L’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk sta suscitando un mare di tensione anche in Italia. Le ultime parole molto dure usate per descrivere l’orrore accaduto all’interno dell’università dello Utah arrivano da il vicesegretario federale della Lega Roberto Vannacci. A margine dell’evento della presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali toscane, l’esponente leghista non ha usato mezzi termini spiegando che il clima che si respira nel nostro Paese sull'omicidio Charlie Kirk "è una cosa vergognosa: e purtroppo, l'ho scritto anche sui miei social, devo constatare che la violenza è sempre a sinistra".

"Il minuto di silenzio negato all'Europarlamento di Bruxelles, con tutto l'emiciclo sinistro dell'aula che applaudiva per questa negazione, è stato un indicatore vergognoso della situazione che si è venuta a creare”, ha sostenuto Vannacci. Quest’ultimo ha poi evidenziato che anche sul territorio nazionale “le espressioni veramente esecrabili di chi sostiene che questo omicidio in qualche modo qualcuno se lo fosse andato a cercare, o di chi sostiene che ci siano valori della vita differenziati: qualcuno ha detto che uccidere Charlie Kirk non è come uccidere Martin Luther King, come se le due vite abbiano un valore diverso in base alle idee che uno propone".

Per l’esponente leghista queste “sono cose vergognose, delle quali io stesso mi vergogno per chi le ha proferite”. Vannacci rimarca che “purtroppo questa è la situazione, il clima di violenza è sempre da una stessa parte: noi andiamo avanti, sicuri che il nostro sia l'atteggiamento giusto. Mai una volta abbiamo taciuto di fronte alla violenza, di qualsiasi colore essa fosse stata". Una stoccata il vicesegretario federale della Lega la riserba anche per la leader del Pd Elly Schlein che ha parlato di strumentalizzazione del centrodestra sull'omicidio di Kirk: "I vari Saviano, i personaggi che si sono espressi in questo modo, e ne potrei citare diversi, che hanno reputato che la vita di Kirk non avesse lo stesso valore di altre vite, certamente non vengono dal panorama della destra. Quindi Elly Schlein faccia pace con la propria coscienza: non rivolga certo a noi questo clima, questo clima viene da qualcun altro, non certo da noi. La nostra è una constatazione di fatto".