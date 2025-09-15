Usa, c'è l'accordo su TikTok. Trump non nomina l'app ma annuncia: "I giovani saranno felici"

Foto: LaPresse

Valentina Bertoli 15 settembre 2025 a

a

a

C'è l'accordo su TikTok. A comunicarlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Dopo che per lungo tempo si è saputo poco o nulla delle trattative per tenere attivo negli Usa il social network nato in Cina, il tycoon americano si sbilancia e, pur non facendo direttamente il nome dell'app, lascia intendere di essere vicino a un'intesa con Pechino. "Il grande incontro commerciale in Europa tra Stati Uniti d'America e Cina è andato molto bene! Si concluderà a breve. È stato anche raggiunto un accordo su una 'certa' azienda che i giovani del nostro Paese desideravano fortemente salvare. Saranno molto contenti! Parlerò con il Presidente Xi venerdì. Il rapporto rimane molto forte!!!"", dice sul social Truth con entusiasmo. A confermare la novità è poi anche il segretario del Commercio, Jamieson Greer, che invece cita TikTok direttamente: "Siamo arrivati a un accordo sulla questione complicata e delicata di TikTok". Gli fa eco il segretario del Tesoro Scott Bessent: "Abbiamo un quadro con la Cina in merito a TikTok", dice, aggiungendo che però non saranno rivelati i termini commerciali che verranno stipulati.