Charlie Kirk, l'amante trans di Robinson "persona di interesse" nelle indagini. La domanda profetica prima dello sparo

Gli investigatori «credono che la rabbia di Robinson per le opinioni di Kirk possa essere la chiave» dell'uccisione dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Lo ha riferito il sito d'informazione USA Axios, sottolineando che poco a poco sta emergendo il personaggio del presunto assassino Tyler Robinson. Si ritiene che abbia una relazione sentimentale con il suo compagno di stanza, un uomo transgender che desidera diventare donna, e sul quale l'indagine si sta ora concentrando. Gli investigatori stanno valutando seriamente questa possibilità, come confermato ad Axios.

Il personaggio di questo presunto amante rimane poco chiaro, ma si è dimostrato «estremamente collaborativo», secondo gli investigatori, che inizialmente hanno preferito rimanere anonimi. «È chiaro che il coinquilino di Robinson sapeva molto e non ha detto nulla dopo l'omicidio. Quindi è ufficialmente una persona di interesse e sta collaborando», ha spiegato una fonte vicina all'inchiesta.

A quanto pare, l'uomo è apparso «inorridito» e ha condiviso messaggi di testo con Tyler Robinson. In questi, un chiamante di nome Tyler affermava di aver nascosto il suo fucile in alcuni cespugli vicino all'università e che sarebbe stato recuperato, secondo il racconto fornito in una conferenza stampa dal governatore dello Utah, Spencer Cox.

«Quello che vogliamo sapere è se qualcun altro fosse a conoscenza (della sparatoria), prima o dopo», ha detto una fonte anonima ad Axios. Le motivazioni del presunto assassino rimangono poco chiare, anche se è emerso un movente politico.

«È chiaro a noi e agli investigatori che si trattava di qualcuno profondamente indottrinato dall'ideologia di sinistra», ha detto il governatore Spencer Cox al Wall Street Journal, riecheggiando la precedente condanna di Donald Trump della «sinistra radicale».

Ironicamente, poco prima che venisse colpito, una persona che partecipava al dibattito ha chiesto a Charlie Kirk: «Sai quanti americani transgender sono stati autori di stragi negli ultimi dieci anni?». «Troppi», ha risposto l'attivista conservatore.