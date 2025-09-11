Charlie Kirk, il cecchino ripreso in un video: "C'è qualcuno sul tetto". L'analogia con gli spari a Trump

Foto: X

Filippo Impallomeni 11 settembre 2025 a

a

a

Charlie Kirk è stato colpito da un cecchino appostato a 180 metri. È questa l’ipotesi sulla quale si attende di fare chiarezza. Intanto alcune persone segnalano la presenza di un individuo ripreso in un video sul tetto di un edificio nel campus universitario, luogo dell’omicidio dell’attivista conservatore. «C'è qualcuno sul tetto?», è l’interrogativo posto qualche attimo prima del colpo e che si sente nelle riprese poi diffuse in rete. Sullo sfondo, alle spalle delle centinaia di persone presenti, vengono inquadrati gli edifici e su un tetto si intravede una persona che si allontana correndo. Anche Beau Mason, commissario dello Utah per la Pubblica sicurezza, ha confermato come il killer abbia agito all'interno del campus ed è possibile che abbia sparato da un tetto. Come da ricostruzioni, il famoso attivista di destra ed esponente di spicco del movimento MAGA è stato raggiunto al collo da un solo proiettile. Il colpo è arrivato proprio mentre parlava agli studenti universitari del pericolo clima di violenza.

Charlie Kirk: A Thread

This angle is from the food court facing the roof.

Between the 3rd & 4th flags hanging from the ceiling

look right under them at the roof across

you see, a guy who gets up after a shot makes everyone hit the floor. pic.twitter.com/F24K5NNWzn — SirTrello (@SirTrello) September 11, 2025

Una dinamica, ormai praticamente certa, che richiama quella dell’attentato compiuto contro Donald Trump a Butler, in Pennsylvania. Allora l'attuale inquilino alla Casa Bianca, impegnato in un comizio nella campagna elettorale, venne colpito a un orecchio dal proiettile sparato da Thomas Matthew Crooks. In quel caso l’attentatore, che provocò la morte di un sostenitore che si trovava alle spalle del palco, venne subito ucciso da un tiratore. Ora la caccia all’uomo è ancora in corso mentre l’America si stringe nel dolore della famiglia e piange il patriota americano ucciso a soli 31 anni per odio politico.