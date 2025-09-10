Attentato a Charlie Kirk, l'attivista è morto dopo il colpo al collo. Trump: "Ammirato da tutti"

Foto: X

Tommaso Manni 10 settembre 2025 a

a

a

Charlie Kirk, influente attivista di destra e direttore esecutivo di "Turning Point Usa" (Tpusa), è morto dopo essere stato raggiunto da un proiettile ed essere rimasto gravemente ferito al collo mentre partecipava a un evento alla Utah Valley University. Kirk, figura del mondo Maga e vicina al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, stava tenendo una presentazione quando sono stati sparati i colpi di arma da fuoco. "Il Grande, e persino Leggendario, Charlie Kirk è morto", ha annunciato il presidente Usa su Truth. "Nessuno ha capito o posseduto il Cuore della Gioventù negli Stati Uniti d'America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da TUTTI, soprattutto da me, e ora non è più tra noi - ha aggiunto -. Melania e le mie condoglianze vanno alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti amiamo!". A documentare l'attentato choc è un video postato su X. Quando il proiettile lo ha colpito, Kirk stava rispondendo a una domanda sulle persone transgender autrici di sparatorie di massa negli Stati Uniti. Quindi uno scambio di battute. Un membro del pubblico ha chiesto all'ospite: "Sai quanti americani transgender hanno compiuto stragi negli ultimi 10 anni?". L'attivista, a quel punto, ha risposto: "Troppi". Lo stesso membro del pubblico ha continuato dicendo che il numero fosse cinque e ha poi chiesto all'interlocutore se sapesse quanti stragi ci sono state in America negli ultimi 10 anni. "Contando o non contando la violenza delle gang?", ha domandato Kirk. Poi il colpo secco e le urla dei presenti. Un alert della Utah Valley University aveva inizialmente riferito di un sospettato in custodia, ma secondo il New York Times non si tratta del responsabile degli spari. "Il sospettato non è in custodia. La polizia sta ancora indagando. Il campus rimarrà chiuso per il resto della giornata", ha fatto sapere un portavoce dell'università.