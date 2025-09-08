Gerusalemme, due terroristi palestinesi aprono il fuoco su un autobus. Chiusi i valichi di frontiera

Michael Sfaradi 08 settembre 2025 a

Due terroristi palestinesi hanno aperto il fuoco su un autobus della linea 62 all'incrocio di Ramot a Gerusalemme. Cinque persone sono rimaste uccise e si contano 20 feriti (di cui 7 molto gravi). I sanitari dell’Hadassah Ein Kerem Hospital della capitale stanno lottando contro la morte per due di essi arrivati al Trauma Center in condizioni disperate. Sono stati un membro delle forze di sicurezza e un civile armato a neutralizzare i due terroristi altrimenti il bilancio delle vittime sarebbe stato molto più grave.

I valichi di frontiera con i territori palestinesi nell'area di Gerusalemme sono stati chiusi in via precauzionale. Quattro delle cinque vittime sono tre trentenni e un cinquantenne, le famiglie non sono state ancora avvertite per cui non si possono pubblicare i nomi. I terroristi palestinesi, che non avevano il permesso per essere in Israele, hanno aperto il fuoco, contro l’autobus sparando alla cieca sui viaggiatori. La prima segnalazione della sparatoria è stata ricevuta alle 10:13 (09:13 ora italiana) al numero verde dell'MDA (Croce Rossa israeliana) nell'area di Gerusalemme.

Il direttore generale dell'MDA, Eli Bin, ha dichiarato che i feriti sono stati ricoverati negli ospedali ShaareZedek e Hadassah della capitale e che diverse unità di sangue sono state trasferite dalla banca centrale agli ospedali di Gerusalemme. Il Comando Centrale, insieme alla polizia e allo Shin Bet (controspionaggio e sicurezza interna) lavorano per chiarire i dettagli e l'identità dei terroristi. L'ultimo attentato a Gerusalemme era avvenuto quasi due anni fa, un mese e mezzo dopo lo scoppio della guerra.