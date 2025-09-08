Attentato a Gerusalemme, le immagini choc dei primi secondi della sparatoria

08 settembre 2025 a

Mentre i cittadini di Gerusalemme affollavano la fermata dove passa la linea 62, due terroristi palestinesi della Cisgiordania sono saliti su un autobus e hanno aperto il fuoco sui passeggeri. Il bilancio è già drammatico: sono almeno cinque le persone decedute e 20 i feriti (di cui 7 gravi). Come si vede dalle immagini, non appena gli assalitori hanno imbracciato le armi e dato avvio alla sparatoria, la gente, in preda al panico, si è allontanata correndo dalla fermata. Sebbene le identità dei responsabili siano ancora oggetto di indagine da parte delle autorità di sicurezza israeliane, la nota di Hamas non lascia spazio all'interpretazione. L'organizzazione politica e militare palestinese islamista ha elogiato l'attacco, definendolo "un'operazione eroica" e "una risposta naturale ai crimini dell'occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo".