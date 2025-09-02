Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Marsiglia, tunisino urla "Allah Akbar" e colpisce con il coltello cinque persone

Esplora:
Sullo stesso argomento:

  • a
  • a
  • a

Ha attaccato almeno cinque persone con il coltello, ha gridato "Allah Akbar" ed è stato ucciso dalla polizia. Un tunisino di 35 anni, identificato come Abdelkader D., ha seminato il panico oggi pomeriggio in un hotel e poi sulla terrazza di un fast-food all'angolo tra Cours Belsunce e Rue Thubaneau, nel 1mo arrondissement di Marsiglia. L'aggressore, in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al 2032 e residente legalmente in Francia, preoccupava già le autorità per il suo "comportamento instabile con potenziale violento" e per alcune passate dichiarazioni di carattere antisemita. Motivo, questo, per cui era ben noto ai servizi locali del 'Renseignement territorial'.  

 

 

Alle 14,45, il sospettato si sarebbe recato nell'hotel da dove era appena stato sfrattato per non aver più pagato l'affitto. A quel punto, avrebbe raggiunto la stanza in cui risiedeva e avrebbe "pugnalato il fianco della persona che ora la occupava". A spiegarlo è stato il procuratore generale di Marsiglia Nicolas Bessone in una conferenza stampa. Secondo il pubblico ministero, l'aggressore è poi sceso al piano di sotto e ha accoltellato il direttore dell'hotel "una o più volte". Poi è uscito in strada e ha accoltellato alla schiena il figlio del direttore. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in condizioni di relativa emergenza.

 

 

"Ha proseguito il suo piano recandosi in un bar lì vicino, dove ha cercato di accoltellare il gestore e il direttore", ha spiegato Bessone. "Spinto alla fuga dai clienti, è poi finito su Cours Belsunce, e lì di nuovo ha cercato di colpire. Due persone sono rimaste ferite al volto con colpi di un manganello che l'uomo ha utilizzato". Una pattuglia della polizia si è infine imbattuta nell'individuo e, dopo aver chiesto al tunisino di deporre le armi, lo ha neutralizzato poco prima delle 15,30. Il presunto autore degli accoltellamenti, scrive le Parisien, è noto all'intelligence locale per aver rilasciato in passato dichiarazioni antisemite. La Procura Nazionale Antiterrorismo non è ancora stata informata, poiché il suo atto omicida "potrebbe essere simile a quello di un individuo squilibrato", secondo una fonte vicina alle indagini.

 

 

Dai blog