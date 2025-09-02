Marsiglia, tunisino urla "Allah Akbar" e colpisce con il coltello cinque persone

02 settembre 2025 a

a

a

Ha attaccato almeno cinque persone con il coltello, ha gridato "Allah Akbar" ed è stato ucciso dalla polizia. Un tunisino di 35 anni, identificato come Abdelkader D., ha seminato il panico oggi pomeriggio in un hotel e poi sulla terrazza di un fast-food all'angolo tra Cours Belsunce e Rue Thubaneau, nel 1mo arrondissement di Marsiglia. L'aggressore, in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al 2032 e residente legalmente in Francia, preoccupava già le autorità per il suo "comportamento instabile con potenziale violento" e per alcune passate dichiarazioni di carattere antisemita. Motivo, questo, per cui era ben noto ai servizi locali del 'Renseignement territorial'.

I veri dati degli aiuti umanitari: smentita la propaganda di Hamas

Alle 14,45, il sospettato si sarebbe recato nell'hotel da dove era appena stato sfrattato per non aver più pagato l'affitto. A quel punto, avrebbe raggiunto la stanza in cui risiedeva e avrebbe "pugnalato il fianco della persona che ora la occupava". A spiegarlo è stato il procuratore generale di Marsiglia Nicolas Bessone in una conferenza stampa. Secondo il pubblico ministero, l'aggressore è poi sceso al piano di sotto e ha accoltellato il direttore dell'hotel "una o più volte". Poi è uscito in strada e ha accoltellato alla schiena il figlio del direttore. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in condizioni di relativa emergenza.

Stretta sull'omosessualità in Burkina Faso: sarà illegale. Approvata la legge

"Ha proseguito il suo piano recandosi in un bar lì vicino, dove ha cercato di accoltellare il gestore e il direttore", ha spiegato Bessone. "Spinto alla fuga dai clienti, è poi finito su Cours Belsunce, e lì di nuovo ha cercato di colpire. Due persone sono rimaste ferite al volto con colpi di un manganello che l'uomo ha utilizzato". Una pattuglia della polizia si è infine imbattuta nell'individuo e, dopo aver chiesto al tunisino di deporre le armi, lo ha neutralizzato poco prima delle 15,30. Il presunto autore degli accoltellamenti, scrive le Parisien, è noto all'intelligence locale per aver rilasciato in passato dichiarazioni antisemite. La Procura Nazionale Antiterrorismo non è ancora stata informata, poiché il suo atto omicida "potrebbe essere simile a quello di un individuo squilibrato", secondo una fonte vicina alle indagini.