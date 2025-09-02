Burkina Faso, stretta sull'omosessualità: sarà illegale. Approvata la legge

02 settembre 2025 a

Stretta del Burkina Faso sull'omosessualità. Il parlamento di Bamako ha approvato una legge che criminalizza l’omosessualità: in base al nuovo provvedimento, gli autori di tali pratiche rischiano pene detentive fino a cinque anni. Finora, nessuna legge aveva preso di mira specificamente gli omosessuali nel Paese governato da una giunta militare ostile all'Occidente. Il disegno di legge è stato adottato all’unanimità dai 71 membri non eletti dell'Assemblea legislativa di transizione (Alt), che svolge le funzioni di parlamento da quando la giunta ha preso il potere quasi tre anni fa.

"La legge prevede una pena detentiva da due a cinque anni e multe", ha dichiarato il ministro della Giustizia, Edasso Rodrigue Bayala, in un servizio trasmesso dalla televisione nazionale del Burkina Faso (Rtb). Il ministro ha specificato che per i cittadini stranieri la pena sarebbe l'espulsione dal Paese. La criminalizzazione dell’omosessualità fa parte di una legge più ampia che riforma il Codice della persona e della famiglia e che modifica anche le condizioni per la concessione della cittadinanza burkinabé tramite matrimonio, imponendo ora un periodo di attesa dai cinque ai sette anni per gli stranieri. Anche i matrimoni religiosi e consuetudinari sono ora legalmente riconosciuti.

Questo nuovo Codice sarà promulgato dal capitano Traorè e sarà "diffuso attraverso una campagna di sensibilizzazione", secondo il ministro della Giustizia. La giunta del Burkina Faso è guidata attualmente dal capitano Ibrahim Traoré, 37 anni, salito al potere con un colpo di Stato nel settembre 2022. Da allora ha perseguito una politica sovranista ostile all'Occidente, criticando alcuni "valori". Il Paese si è anche avvicinato a nuovi partner come Russia e Iran. Nell'agosto 2023, l'Alto consiglio per la comunicazione, l'organismo di regolamentazione dei media, ha deciso di "vietare i canali televisivi che promuovono l’omosessualità".