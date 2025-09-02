Gaza, i veri dati degli aiuti umanitari: smentita la propaganda di Hamas

02 settembre 2025 a

Non sembra proprio fermarsi la propaganda di Hamas sugli aiuti umanitari che non raggiungerebbero le popolazioni della Striscia di Gaza ma a smentire i teoremi arrivano i dati riportati da fonti ufficiali israeliane. Come viene comunicato il 1° settembre "313 camion sono entrati nella Striscia di Gaza e hanno scaricato a Kerem Shalom e Zikim". Con essi "4 autocisterne di carburante sono entrate nella Striscia" e "351 camion sono stati ritirati per la distribuzione" mentre "220 camion sono in attesa di ritiro", riportano ancor fonti ufficiali di Israele.