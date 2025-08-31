Greta Thunberg ci riprova e salpa per Gaza: i governi hanno fallito, ci pensiamo noi

31 agosto 2025 a

a

a

Altro giro altra corsa, anzi regata. L'attivista svedese Greta Thunberg, messe in stand by le lotte contro l'inquinamento, è ormai una immarcescibile ProPal e in un punto stampa a Barcellona, al Moll de la Fusta prima di imbarcarsi sulla Global Sumud Flotilla che partirà nel primo pomeriggio dal porto della città catalana per cercare di portare aiuti umanitari a Gaza, arringa i cronisti. Quando il mondo è "in silenzio" e i governanti "tradiscono i palestinesi" e "falliscono nel prevenire un genocidio", "contro uno Stato di apartheid e l'occupazione", noi "ci mobilitiamo" per Gaza, "non c'è alternativa, sappiamo cosa è in gioco", ha detto l’animatrice di Fridays for future.

Freedom Flotilla, spunta Hannoun dietro alle barche ProPal per Gaza

"L'intento di Israele di commettere un genocidio" dei palestinesi "è chiaro", "vogliono prendere tutta la Striscia di Gaza", ha detto l'attivista svedese, "lentamente ogni giorno più persone si svegliano e vedono le atrocità del genocidio che commette Israele". Greta si è detta "terrorizzata" da come "le persone possano andare avanti con le loro vite, accettando un genocidio e guardandolo in diretta dai cellulari".

Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza

I tentativi precedenti delle varie flotte sono falliti e le banvi sono state rispedite al mittente. Ma c'è ottimismo nell'equipaggio. La Global Sumud Flotilla tenterà di rompere il blocco navale a Gaza e secondo gli organizzatori dal Moll de la Fusta salperanno una ventina di imbarcazioni. La partenza è prevista per le ore 15. A bordo come detto Greta Thunberg, che già aveva preso parte alla spedizione della nave umanitaria Madleen della Freedom Flotilla Coalition ed era stata poi arrestata dalle autorità israeliane, ma anche l'ex sindaca di Barcellona Ada Colau e l'attivista brasiliano Thiago Avila. Le barche si uniranno a quelle che salperanno dai porti della Tunisia, della Grecia e della Sicilia il 4 settembre. Ieri sera una fiaccolata si è tenuta a Genova per salutare altre cinque navi che si uniscono alla missione.