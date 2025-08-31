Netanyahu conferma: "Colpito" il portavoce di Hamas. Poi la battuta sull'annuncio "che nessuno farà"

31 agosto 2025 a

Il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Obeida, sarebbe stato ucciso in un attacco aereo in un appartamento a Gaza City. Le Idf e lo Shin Bet avevano dichiarato in una nota di aver effettuato un attacco aereo contro un importante esponente di Hamas. La conferma della notizia arriva dal primo ministro Benjamin Netanyahu che ha riservato all'uccisione di Abu Obeida una frase gelidamente ironica durante la riunione del gabinetto di sicurezza del suo governo. "L'annuncio di Hamas su Abu Obeida non arriverà, a quanto pare non c'è più nessuno con cui parlare", ha affermato il premier sarcasticamente, secondo quanto riferito dal quotidiano Times of Israel.

Netanyahu ha confermato che l'esercito avrebbe condotto ieri un raid aereo contro il portavoce di Hamas ma ha ammesso che Israele non sa ancora con certezza assoluta se l'uomo sia stato ucciso. Durante la riunione settimanale del governo, Netanyahu ha dichiarato che "lo Shin Bet e le Idf hanno colpito il portavoce di Hamas, il portavoce dell'organizzazione criminale e malvagia, Abu Obeida". Ma, ha aggiunto, ''non sappiamo ancora l'esito finale, spero che non sia più con noi. Voglio notare che non c'è nessuno che parli di questo da parte di Hamas". E, ha concluso Netanyahu, "nelle prossime ore e i prossimi giorni ne parleranno".

Finora solo una fonte palestinese, non meglio precisata, ha precedentemente riferito ad Al-Arabiya che Abu Obeida è stato ucciso in un attacco dell'Idf che ha colpito il suo appartamento a Gaza City, ma Israele non lo aveva ancora confermato né Hamas lo aveva fatto.

La stessa fonte palestinese ha riferito ad Al-Arabiya che tutti gli occupanti dell'appartamento dov'era il portavoce di Hamas sono stati uccisi, e che alti funzionari del movimento palestinese responsabile degli attacchi del 7 ottobre e i suoi familiari ne hanno confermato la morte dopo aver esaminato il corpo.