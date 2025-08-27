Minneapolis, spari alla scuola cattolica: morti e feriti. Il killer si è tolto la vita

27 agosto 2025 a

Spari e sangue a Minneapolis dove si registrano almeno venti tra morti e feriti e in un attacco all'Annunciation Catholic School, una scuola cattolica della più importante città del Minnesota. Il dipartimento di polizia di Richfield, vicino a Minneapolis, riferisce che ci sarebbero 20 vittime - tra morti e feriti - nella sparatoria avvenuta fuori dalla Unification Church, nella periferia sud della città, riporta Fox 9 Minneapolis. "Sono stato pienamente informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis, Minnesota. L'Fbi è intervenuta rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!", scrive Donald Trump su Truth Social.

L'autore della sparatoria nella chiesa e scuola cattolica di Minneapolis "è stato contenuto" e "al momento non sussiste alcuna minaccia attiva per la comunità", fa sapere la città di Minneapolis con un post pubblicato su X, in cui si chiede alla popolazione di tenersi lontana dalla zona "per consentire al personale di emergenza di prestare soccorso alle vittime". Secondo la Cnn l'assalitore della Annunciation Catholic School è morto: si sarebbe suicidato. Ancora sconosciuti i motivi del gesto. I feriti sarebbero una ventina e almeno due i morti.

La Annunciation Catholic School, fondata nel 1923 come luogo in cui gli studenti potessero apprendere "valori cristiani e senso civico", accoglie studenti dalla scuola materna fino all'ottavo anno. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha definito l'attacco un "orribile atto di violenza".