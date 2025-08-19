Ucraina, la Casa Bianca pianifica vertice trilaterale a Budapest

19 agosto 2025 a

La Casa Bianca sta pianificando un possibile incontro trilaterale tra i presidenti di Stati Uniti, Russia e Ucraina a Budapest, sotto l'egida del premier Viktor Orban, alleato di Donald Trump e tra i leader europei più vicini a Vladimir Putin. Lo riporta Politico, citando un funzionario dell'amministrazione guidata da Donald Trump e un'altra persona informata.

I servizi segreti starebbero già preparando il vertice nella capitale magiara, che sta "emergendo come la prima scelta della Casa Bianca", nonostante la prassi preveda che vengano passate più opzioni al vaglio e la sede finale possa cambiare.