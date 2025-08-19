Ucraina, la promessa di Trump: "Non invieremo truppe Usa a Kiev"

19 agosto 2025 a

Trump ha promesso che gli Stati Uniti non invieranno truppe in Ucraina nell'ambito degli sforzi per porre fine al conflitto. "Avete la mia garanzia", ha detto Trump in risposta a una domanda di Fox News sull'invio di truppe americane sul territorio. "Sapete, sono il presidente e sto solo cercando di impedire che la gente venga uccisa".

Ucraina, Mosca apre a ogni incontro con Kiev. Lavrov: "Proteggere i russofoni"

Interpellato sulla prospettiva di garanzie di sicurezza per l'Ucraina, infatti, il presidente Usa Donald Trump ha affermato che i Paesi europei "anticiperanno l'azione". "Vogliono avere truppe sul terreno", ha spiegato in un'intervista a Fox, riferendosi a Francia, Germania e Regno Unito. "Non penso che sarà un problema", ha aggiunto.