Melania Trump torna in azione: quella lettera a Putin sui bambini rapiti...

Melania Trump torna in azione. Anche se con mosse non ufficiali. Pare infatti che Donald Trump, nel corso dei colloqui ad Anchorage, in Alaska, abbia consegnato a Vladimir Putin una lettera della moglie sulla "piaga dei bambini in Ucraina e Russia". A rivelarlo è la Reuters, che cita due fonti della Casa Bianca. La missiva della first lady di origine slovena sarebbe stata consegnata personalmente dal presidente Usa al capo del Cremlino in occasione del summit ma, al momento, nessuno ne ha reso noto il contenuto per intero. Una mossa, questa, che arriva a poche ore da un'altra presa di posizione che certo non è passata inosservata.

L'ex modella ha deciso di fare causa as Hunter Biden perché non vuole che il suo nome sia associato a quello di Jeffrey Epstein. Il motivo? Secondo quanto riportato dalla BBC, il figlio dell'ex inquilino della Casa Bianca avrebbe sostenuto, in un’intervista rilasciata a inizio mese al giornalista britannico Andrew Callaghan, che Melania sarebbe stata presentata al futuro marito Donald Trump proprio dal finanziere condannato per pedofilia e traffico sessuale. Gli avvocati di Melania Trump hanno smentito categoricamente la versione, definendola “oltraggiosa” e priva di fondamento.

"Un'affermazione falsa, denigratoria, diffamatoria e provocatoria", si legge nella lettera inviata al figlio dell'ex presidente dagli avvocati della first lady, che chiedono un risarcimento di ben un miliardo di dollari per danni "finanziari e alla reputazione". La presunta rivelazione di Hunter è arrivata nel momento più delicato dello scandalo legato a Epstein, con i democratici che premono sul dipartimento di Giustizia per conoscere i contenuti dei colloqui tra la ex complice Ghislaine Maxwell e il dipartimento di Giustizia e la base Maga in agitazione per la cattiva gestione del caso.