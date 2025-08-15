Trump-Putin, lo storico vertice in Alaska: la diretta

15 agosto 2025 a

Un passo verso la pace in Ucraina? Donald Trump e Vladimir Putin venerdì 15 agosto si incontrano alla base militare congiunta Elmendorf-Richardson, ad Anchorage in Alaska. Ecco la diretta del summit.

21:47 - Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin è iniziato. I due capi di Stato sono nella saletta allestita nella base militare di Anchorage, sede del summit. Al fianco del presidente Trump, il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato Steve Witkoff. Al fianco del presidente russo, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

21:28 - Secondo il programma pubblicato dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ripartira' da Anchorage, Alaska, alle 17,45 locali, corrispondenti alle 3,45 del mattino in Italia.

21:20 - Strette di mano e sorrisi tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla pista della base militare Usa che ospita il vertice di Anchorage. Il presidente Usa, il primo a scendere sulla pista dall'aereo presidenziale, ha atteso il leader russo, applaudendo mentre questi si avvicinava sulla porzione di tappeto rosso dove erano previsti i saluti. Nel cielo sovrastante, erano visibili e udibili gli aerei militari Usa che presidiano la sede dell'incontro e Putin si è soffermato brevemente ad osservarli. I due leader non hanno risposto alle domande dei giornalisti, mentre posavano per la foto di rito. Entrambi sono poi saliti a bordo delle rispettive auto presidenziali per raggiungere l'edificio che ospiterà il vertice.

21:14 - Donald Trump e Vladimir Putin sono saliti sulla Beast (la Bestia), l'auto ufficiale del presidente Usa e lasciano l'aeroporto.

21:10 - Donald Trump ha accolto Vladimir Putin: la storica stretta di mano e l'inizio del vertice.

20:58 - Circa 40 minuti dopo l'arrivo dell'Air Force One di Donald Trump, anche il volo di Stato che trasporta Vladimir Putin è atterrato presso la base militare congiunta Elmendorf-Richardson, ad Anchorage, in vista dell'atteso incontro tra i due leader.

20:26 - La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha rilasciato un aggiornamento sull'incontro tra i presidenti Donald Trump e Vladimir Putin: il vertice inizialmente previsto uno a uno sarà trasformato in un incontro "tre a tre". Trump sarà affiancato dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato speciale Steve Witkoff. Per il pranzo bilaterale allargato prenderanno parte anche il segretario del Tesoro Scott Bessent, il ministro del Commercio Howard Lutnick, il ministro della Difesa Pete Hegseth e il capo di gabinetto Susie Wiles.