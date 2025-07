Usa, Trump spara a zero su Obama: “Lui e Clinton sono dei golpisti. E' alto tradimento”

22 luglio 2025 a

"Obama ha cercato di guidare un golpe, insieme ad Hillary Clinton". L’accusa è di Donald Trump, che ha detto che l'ex presidente Usa "è stato colto sul fatto, è colpevole, è alto tradimento". "Abbiamo colto sul fatto Hillary Clinton, abbiamo colto sul fatto Barack Hussein Obama, è tutto lì", ha aggiunto, storpiando il nome del democratico, e riferendosi a documenti citati rapporto di Tulsi Gabbard, che guida la National Intelligence, in cui si accusa l'amministrazione Obama di aver portato avanti "un complotto sovversivo nel 2016" per colpire Trump. "Da quello che mi dice Tulsi ci sono altre migliaia di documenti in arrivo", ha aggiunto il presidente, affermando che Obama dovrebbe essere indagato, dicendo che era alla guida della "gang", composta anche da Joe Biden, l'ex direttore Fbi James Comey e altri, che avrebbero orchestrato le false accuse alla base del Russiagate. "Dopo quello che hanno fatto a me, è arrivato il momento di perseguire le persone", ha concluso, con un riferimento alle inchieste e processi a suo carico durante l'amministrazione Biden.

"Non ne so niente. Penso che sia una cosa appropriata", le altre parole usate da Trump, definendo l'intero caso Epstein una "caccia alle streghe" e riferendosi alla richiesta pervenuta dal suo dipartimento della Giustizia di ascoltare Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice di Jeffrey Epstein, il multimilionario pedofilo morto suicida nel 2019. Per settimane, scrive la Bbc, Trump ha cercato di non rispondere direttamente alle domande su Epstein e di spostare il ciclo delle notizie su altri argomenti. Il viceministro alla Giustizia Todd Blanche, aveva annunciato la richiesta di un incontro con l'ex compagna e collaboratrice di Epstein, che sta scontando vent'anni di carcere per reati sessuali.