Trump rilancia un deepfake: Obama "arrestato" nel video virale

E virale ovunque il video condiviso da Donald Trump sulla sua piattaforma Truth Social, in cui si vede l'ex presidente Barack Obama arrestato all'interno della Casa Bianca da tre agenti dell'FBI. La scena, realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, mostra Obama e Trump seduti nello Studio Ovale poco prima che gli agenti facciano irruzione e ammanettino Obama, mentre Trump osserva la scena sorridendo. Il filmato si conclude con l’immagine di Obama dietro le sbarre, vestito con una tuta arancione da detenuto. Il titolo scelto per accompagnare il video è: “Nessuno è al di sopra della legge”.

BREAKING OBAMA ARRESTED AT THE WHITEHOUSE OFFERING TRUMP BILLIONS NOT TO TURN HIM INN, TRUMP REFUSED!! pic.twitter.com/4gqnQ2HtHZ