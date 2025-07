Alluvioni Texas, bilancio sale a 89 morti. Trump: "Peggior disastro degli ultimi 100 anni''

07 luglio 2025 a

Il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni in Texas, nel sud degli Stati Uniti, è salito a 89 morti, mentre svaniscono le speranze di ritrovare vivi una dozzina di bambini ancora dispersi. Le piogge torrenziali hanno colpito in modo improvviso e violento, facendo registrare quasi 300 millimetri di pioggia all’ora, pari a circa un terzo della media annuale dello Stato.

La contea di Kerr, la più colpita, conta da sola 68 vittime. Tra le tragedie più gravi, quella avvenuta in un campo estivo cristiano situato lungo il fiume Guadalupe, dove 27 tra bambini e membri dello staff hanno perso la vita: circa 750 bambini erano presenti nel campo al momento dell’alluvione.

Il presidente Trump, parlando con i giornalisti dal New Jersey prima di tornare a Washington, ha dichiarato: "Questo è un disastro come non ne abbiamo visti negli ultimi 100 anni, ed è semplicemente orribile vedere cosa sta succedendo". Trump ha inoltre annunciato che "probabilmente" visiterà l’area colpita venerdì.

Il presidente ha però respinto ogni accusa di responsabilità legata ai tagli al bilancio del Servizio Meteorologico Nazionale, negando un collegamento tra questi e il numero elevato di vittime: alla domanda sull’utilità di riassumere parte del personale licenziato, ha risposto: "Non credo". Nel frattempo, durante il fine settimana, numerosi residenti hanno lamentato la mancanza di avvisi tempestivi che li avvertissero del rischio di inondazioni, che ad oggi hanno provocato oltre 80 morti.

Sabato Trump ha inviato sul posto il Segretario per la Sicurezza Interna, Kristi Noem, e ha firmato una dichiarazione di calamità per fornire al Texas risorse federali. "Attualmente ci sono oltre 400 operatori di emergenza provenienti da più di 20 agenzie dispiegati nella contea", ha comunicato lo sceriffo Lethia. Alle operazioni di soccorso partecipano elicotteri, droni e squadre della Guardia Nazionale del Texas e della Guardia Costiera degli Stati Uniti.

Anche Papa Leone XIV ha espresso il proprio cordoglio: durante l’Angelus di domenica ha dichiarato in inglese: "Sincere condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari, in particolare le figlie che erano al campo estivo durante la tragedia". Ha aggiunto: "Vorrei esprimere sentite condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i loro amati, in particolare le loro figlie che erano nel campo estivo nel disastro causato dalle inondazioni del fiume Guadalupe, in Texas, negli Stati Uniti, preghiamo per loro".