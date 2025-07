Texas, l'alluvione fa 51 vittime: travolto il campo estivo cristiano Camp Mystic

06 luglio 2025 a

a

a

È salito ad almeno 51 morti, 28 adulti e 15 bambine, il bilancio dell'alluvione che ha provocato l'esondazione del fiume Guadalupe, salito di sei metri in due ore, travolgendo un campo estivo per ragazze in Texas. Altre 27 bambine risultano ancora scomparse.

Video su questo argomento Alluvioni in Texas, le immagini della piena del fiume Guadalupe

"Non ho mai visto un posto così orrendamente devastato da un evento naturale", ha scritto su 'X' il governatore del Texas Greg Abbott, che nelle scorse ore si è recato sul luogo della tragedia. "Non ci fermeremo finché non troveremo tutte le ragazze" che risultano ancora disperse, ha detto Abbott. Camp Mystic, fondato nel 1926, è un campo estivo cristiano per ragazze che si svolge regolarmente a Hunt e ospitava complessivamente circa 750 bambine.