Musk ancora contro Trump: "La legge di bilancio? Immenso danno per gli Usa"

29 giugno 2025

La tregua non è durata poi così a lungo. Il patron di Tesla ed ex capo del Dipartimento per l'efficenza del governo degli Stati Uniti (Doge), Elon Musk, ha riacceso la polemica contro la legge di bilancio e ribadito il suo disappunto per la linea sui tagli fiscali sposata dal presidente americano, Donald Trump. Il disegno di legge, che mira a ridurre le tasse federali e a trasferire più fondi al Pentagono e alle agenzie per la sicurezza di frontiera e che è stato votato in queste ore al Senato, con una maggioranza di 51 a 49, per mister X "distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese", ha scritto sul social di sua proprietà.

Trump ha stabilito tempi stretti: vuole firmare la legge il 4 luglio, giorno di festa nazionale, ma ora il provvedimento deve comunque essere ancora discusso al Senato e votato alla Camera. Per Musk, però, si tratta di un "suicidio politico" che i repubblicani devono evitare a tutti i costi. "Offre sussidi alle industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro", ha commentato. Le critiche dell'imprenditore hanno riaperto così i conflitti con l'amministrazione Trump. Pochi giorni dopo aver lasciato il governo federale lo scorso mese dopo una cerimonia nello Studio Ovale, Musk aveva definito il disegno di legge "pieno di carne di maiale" e un "disgustoso abominio". Poi era tornato a concentrarsi sulle sue attività, stemperando la tensione.