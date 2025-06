Francoforte, lezione di democrazia: spuntano le bandiere di Israele e del Regno di Persia

Francesco Capozza 28 giugno 2025 a

a

a

Mentre in tutto il mondo le sinistre - più o meno democratiche - si avvolgono sfacciatamente nella kefiah (la tradizionale sciarpa palestinese) recitando la solita solfa ridondante su Gaza, nelle belle e pacifiche manifestazioni contro il regime degli ayatollah iraniani accade qualcosa di veramente civile e dignitoso. Oggi pomeriggio, sabato 28 giugno, a Francoforte, in Germania, si è svolta l’iniziativa “insieme per l’Iran”. Le diverse centinaia di cittadini iraniani naturalizzati tedeschi hanno sfilato sventolando bandiere iraniane con il leone, simbolo della Persia, ma anche con quelle israeliane, rievocando quell’antica amicizia distrutta negli ultimi decenni a causa del Regime islamico.

Milano, ancora odio antisemita: "Israeliani non benvenuti". I cartelli choc

La vecchia bandiera dell'Iran, vessillo nazionale del periodo delle dinastie Qajar e Pahlavi, è stata modificata in seguito alla Rivoluzione Islamica del 1979. Questa bandiera presentava un leone che regge una spada, spesso sormontato da un sole, e rappresentava la forza e le conquiste del Regno persiano. Al posto del leone la prima Guida Suprema dell’Iran islamico, Ruhollah Khomeini, decise di apporre il simbolo di Allah, il Dio dell’Islam. Veder sventolare l’una accanto all’altra le bandiere di questi due vecchi amici fa ben sperare per un futuro in cui quel leone potrebbe verosimilmente risorgere, ma i “sinistri”, come li ha definiti l’adorabile Chiara Francini tempo fa, rimangono ben intabarrati nella loro kefiah.