Iran, Nyt: gli attacchi al sito di Isfahan "hanno distrutto le attrezzature per l'atomica"

Gli attacchi aerei israeliani e americani contro il sito nucleare iraniano di Isfahan avrebbero distrutto le attrezzature fondamentali per la produzione di armi nucleari. Lo riporta il New York Times, contraddicendo in parte la Cnn secondo cui negli attacchi non sarebbero state sganciate bombe anti-bunker a profonda penetrazione. Secondo il Nyt, nell'impianto sarebbero state colpite attrezzature utilizzate per un processo noto come metallizzazione, che converte l'uranio arricchito in metallo, uno dei passaggi finali per la produzione del nucleo esplosivo all'interno di una bomba nucleare.

Gli analisti citati dal quotidiano statunitense affermano che Teheran ha intensificato le sue attività nucleari a Isfahan dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è ritirato dall'accordo sul nucleare iraniano nel 2018, aggiungendo che gli attacchi all'impianto di metallizzazione hanno impedito alla Repubblica Islamica di assemblare un'arma atomica nel prossimo futuro. L'Iran, intanto, ha annunciato la riapertura dello spazio aereo centrale e occidentale ai voli di transito internazionali. Lo rende noto il sito di notizie iraniane Nour News.