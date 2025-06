Guerra in Ucraina, altro flop della Russia: Kiev colpisce 4 bombardieri nella base di Marinovka

28 giugno 2025 a

Nuovo momento critico della guerra in Ucraina. L’esercito ucraino ha dichiarato di aver colpito quattro bombardieri Su-34 nella base aerea russa di Marinovka, nella regione centrale di Volgograd, nella Russia centrale, a circa 900 chilometri dal confine ucraino. L'operazione, si legge nella nota diffusa su Telegram, è stata condotta dal corpo speciale dell'esercito, insieme al servizio di sicurezza Sbu e ad altri servizi militari.

"Secondo le informazioni preliminari, sono stati colpiti quattro aerei, in particolare aerei Su-34, nonché strutture tecnico-operative dove vengono riparati e manutenuti diversi aerei da guerra”, si legge nel comunicato. Non ci sono state ancora reazioni da Mosca. L'esercito ucraino ha affermato che i danni sferrati alla base di Marinovka sono in fase di valutazione e ha descritto l'Su-34 come il principale aereo russo utilizzato nei bombardamenti sul territorio del Paese guidato da Volodymyr Zelensky. Ieri il governatore di Volgograd, Andrei Bocharov, aveva avvertito che il distretto di Kalanchyovsky, dove si trova Marinovka, era tra le tre aree prese di mira dai droni ucraini. Il traffico sul ponte sul fiume Don è stato temporaneamente limitato in questo distretto.