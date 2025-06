Trump fa fare la pace a Ruanda e Congo: l'accordo firmato alla Casa Bianca

28 giugno 2025 a

Il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo hanno firmato a Washington un accordo di pace per porre fine ai combattimenti che hanno causato migliaia di vittime. I due Paesi che si sono impegnati a ritirare il sostegno alla guerriglia e Donald Trump ha annunciato che l'accordo permette agli Stati Uniti di assicurarsi le ricchezze minerarie della regione. "Oggi la violenza e la distruzione giungono al termine e l'intera regione inizia un nuovo capitolo di speranza e opportunità", ha detto il presidente americano accogliendo i ministri degli Esteri dei due Paesi alla Casa Bianca. "E' una giornata meravigliosa”, ha poi aggiunto.

L'accordo arriva dopo che l'M23, una forza ribelle di etnia Tutsi legata al Ruanda, ha attraversato quest'anno la parte orientale della Repubblica democratica del Congo, ricca di minerali, conquistando un vasto territorio, tra cui la città chiave di Goma. L'accordo, negoziato tramite il Qatar prima dell'insediamento di Trump, non affronta esplicitamente i vantaggi dell'M23 nell'area devastata da decenni di guerra, ma chiede al Ruanda di porre fine alle "misure difensive" adottate. Il Ruanda ha negato di sostenere direttamente l'M23, ma ha chiesto lo scioglimento di un altro gruppo armato, le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (Fdlr), fondato da gruppi di etnia hutu legati ai massacri di tutsi nel genocidio ruandese del 1994. L'accordo prevede la "neutralizzazione" delle Fdlr, e il Ministro degli Esteri ruandese Olivier Nduhungirehe ha affermato che la "fine irreversibile e verificabile del sostegno statale" ai militanti hutu dovrebbe essere la "priorità assoluta". Il processo sarebbe "accompagnato dalla revoca delle misure difensive del Ruanda", ha dichiarato Nduhungirehe durante una cerimonia di firma al Dipartimento di Stato. Ha però aggiunto: "Dobbiamo riconoscere che c'è molta incertezza nella nostra regione, e non solo, perché molti accordi precedenti non sono stati attuati".

La sua omologa congolese, Therese Kayikwamba Wagner, ha fatto appello al rispetto della sovranità statale. Questo accordo, ha detto, "offre una rara opportunità di voltare pagina, non solo a parole, ma con un cambiamento concreto sul campo. Alcune ferite guariranno, ma non scompariranno mai del tutto". L'accordo istituisce anche un organismo congiunto di coordinamento per la sicurezza per monitorare i progressi e prevede vagamente un "quadro di integrazione economica regionale" entro tre mesi. Trump ha decantato il lavoro diplomatico che ha portato all'accordo e ha aperto l'evento alla Casa Bianca citando le parole di un giornalista secondo il quale meriterebbe il Nobel per la Pace. Parlando con i giornalisti il trycoon ha sottolineato che, raggiungendo l'accordo, gli Stati Uniti saranno in grado di ottenere "molti diritti minerari dal Congo". La Repubblica democratica possiede enormi riserve minerarie, tra cui litio e cobalto, vitali per i veicoli elettrici e altre tecnologie avanzate, essenziali per garantire alle industrie statunitensi competitività con quelle cinesi.