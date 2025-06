Iran, tutti in piazza per il funerale dei “martiri” della guerra con Israele. Spunta un volto a sorpresa

28 giugno 2025 a

In Iran è il giorno dell'ultimo saluto ai "martiri" dei 12 giorni di guerra iniziati con l'operazione israeliana contro obiettivi militari nella Repubblica Islamica avviata il 13 giugno. Secondo l'agenzia iraniana Mehr, sono "migliaia" le persone radunate nel centro di Teheran, nella zona di piazza Enghelab e dell'Università di Teheran, per l'addio a sessanta ufficiali di alto grado e agli scienziati nucleari morti nei raid. I media iraniani hanno diffuso immagini della folla armata di bandiere iraniane e delle bare avvolte nella bandiera. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, non mancano slogan contro Usa e Israele. Tra le persone radunate c'è anche chi espone immagini della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei. L'agenzia Mehr ha diffuso immagini che mostrano il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, tra la folla. La cerimonia si tiene dopo che nelle scorse ore Iran International ha riferito - sulla base di testimonianze - di "esplosioni" che sarebbero state udite nella zona di Eslamshahr, a ovest di Teheran, e della "attivazione della contraerea”.

A sorpresa anche Ali Shamkhani, consigliere dell’Ayatollah, è riapparso in pubblico a Teheran, per la prima volta dagli attacchi israeliani. L’agenzia Tasnim mostra le foto di Shamkhani in piedi, appoggiato a un bastone, mentre partecipa alle esequie. Shamkhani - ex potente capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale della Repubblica Islamica e consigliere della Guida Suprema dell’Iran - era stato dato per morto due volte durante i bombardamenti israeliani ma era solo rimasto ferito.

Alla cerimonia, secondo l'agenzia Mehr, hanno partecipato anche il capo della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione, Esmail Qaani, il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, e il capo del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Immagini diffuse dai media iraniani durante la cerimonia mostrano anche 'modelli' di missili balistici.