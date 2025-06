Usa, la proposta del Pakistan: a Trump il premio Nobel per la Pace

21 giugno 2025 a

Il governo del Pakistan ha proposto di assegnare al presidente Usa Donald Trump il Premio Nobel per la Pace 2026, come riconoscimento del suo "decisivo intervento diplomatico" e della sua leadership durante la recente crisi tra India e Pakistan. Lo ha annunciato lo stesso governo del Pakistan su X. "In un momento di forte turbolenza regionale, il presidente Trump ha dato prova di grande lungimiranza strategica e di eccezionale abilità politica attraverso un forte impegno diplomatico sia con Islamabad che con Nuova Delhi, che ha permesso di allentare la tensione in una situazione in rapido deterioramento, garantendo infine un cessate il fuoco ed evitando un conflitto più ampio tra due potenze nucleari che avrebbe avuto conseguenze catastrofiche per milioni di persone nella regione e altrove", ha affermato Islamabad, sottolineando che l'intervento di Trump "testimonia il suo ruolo di autentico pacificatore e il suo impegno a favore della risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo".

Il governo pakistano inoltre "riconosce e apprezza la sincera offerta del presidente Trump di contribuire alla risoluzione dell'annosa controversia tra India e Pakistan sul Jammu e Kashmir". La leadership del presidente Trump durante la crisi tra Pakistan e India del 2025, secondo Islamabad "dimostra chiaramente la continuità della sua eredità di diplomazia pragmatica e di efficace costruzione della pace". Il Pakistan "continua a sperare che i suoi sinceri sforzi continuino a contribuire alla stabilità regionale e globale, in particolare nel contesto delle crisi in corso in Medio Oriente, tra cui la tragedia umanitaria che si sta consumando a Gaza e il deterioramento della situazione con l'Iran".

In precedenza Trump ha lamentato che non avrebbe ricevuto un Nobel per la Pace. "No, non riceverò un Premio Nobel per la Pace qualunque cosa faccia, inclusi Russia/Ucraina e Israele/Iran, qualunque siano gli esiti, ma la gente lo sa, e questo è tutto ciò che conta per me!", ha scritto sul suo social Truth.