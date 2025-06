La minaccia di Netanyahu all'Iran: "Fermeremo il nucleare con o senza Trump"

Medio Oriente

"Il nostro obiettivo primario è fermare il programma nucleare" iraniano "e rimuovere la minaccia". "Il secondo obiettivo è fermare le loro capacità balistiche. Raggiungeremo tutti i nostri obiettivi cioè i loro impianti nucleari". Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di un'intervista a Kan Tv. "La decisione di aderire spetta al presidente Trump - ha aggiunto - è una sua decisione, lui farà ciò che è meglio per gli Stati Uniti e io farò ciò che è meglio per Israele".

Missili sull'ospedale di Soroka. Netanyahu: «Tiranni terroristi»

Intanto si è tenuto un colloquio ad alto livello tra i governi di Stati Uniti e Israele mentre a Washington prosegue il dibattito sull'opportunità di unirsi alla guerra contro l'Iran e il presidente, Donald Trump, ha annunciato che entro 2 settimane prenderà una decisione in merito. Secondo il Jerusalem Post, alla conversazione hanno preso parte per Israele il primo ministro, Benjamin Netanyahu, il capo di Stato Maggiore, Eyal Zamir, il ministro della Difesa, Israel Katz, e il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer, mentre per gli Usa hanno partecipato il vice presidente, Jd Vance, e il capo del Pentagono, Pete Hegseth.