Israele-Iran, “a pochi centimetri da una catastrofe nucleare”. Scatta il panico

20 giugno 2025 a

a

a

Il mondo è "a pochi centimetri da una catastrofe nucleare a causa degli attacchi israeliani". L’allarme è stato lanciato dalla portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha aggiunto che "non c'era motivo per Israele di lanciare un'operazione contro l’Iran". Zakharova ha anche osservato che "il programma nucleare iraniano non dovrebbe essere oggetto di azioni aggressive, ma di negoziati". Una minaccia nucleare "incombe sul Mar Caspio", ha spiegato la funzionaria, sostenendo che la Russia "sta facendo di tutto per riportare la situazione relativa all'Iran sulla via dei negoziati”.

Economia di guerra? Quanto costa a Israele il conflitto con l'Iran: i numeri

Al forum di San Pietroburgo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha invece affermato che il conflitto tra Iran e Israele rappresenta un potenziale pericolo per la Russia a causa della vicinanza della regione mediorientale al confine con il Paese: “Siamo in continuo contatto con Washington su questo dossier. La guerra a cui stiamo assistendo è aggravata da un'espansione geografica, dal coinvolgimento di nuovi attori e da conseguenze imprevedibili. Siamo fortemente preoccupati, perché non siamo all'estero e questa regione è proprio vicina ai nostri confini". "Oltre al fatto che questa situazione sta inevitabilmente influenzando l'economia mondiale, i mercati energetici e così via, è ovviamente potenzialmente pericolosa per noi. Pertanto, siamo preoccupati", ha aggiunto il portavoce. Alla domanda se la Russia abbia delle "linee rosse" riguardo alla situazione in Medio Oriente, Peskov ha risposto: "Sono soprattutto i Paesi della regione che dovrebbero avere delle 'linee rosse', perché è questa regione che sta ora sprofondando in un abisso di instabilità e guerra". “C'è sempre speranza e c'è sempre un'opportunità per sforzi diplomatici", ha proseguito il portavoce del Cremlino, il quale ha poi spiegato che sono in corso costanti contatti operativi con gli Stati Uniti sulla crisi in Medio Oriente. "La comunicazione con Washington continuerà attraverso vari canali", ha chiosato Peskov.