Usa, la minaccia di Trump all'Iran: “Possibile il nostro coinvolgimento nella guerra con Israele”

15 giugno 2025 a

a

a

Il presidente Donald Trump ha dichiarato ad ABC News che "è possibile che veniamo coinvolti" nel conflitto in corso tra Israele e Iran. Il presidente ha rilasciato queste dichiarazioni a Rachel Scott di ABC News. Ha anche ribadito che gli Stati Uniti "al momento non sono coinvolti" nel conflitto. Il presidente ha poi affermato che è "possibile" che gli Stati Uniti "possano essere coinvolti". Il numero uno della Casa Bianca ha poi affermato di essere "aperto" all'idea che il presidente russo Vladimir Putin possa fungere da mediatore nel conflitto tra Iran e Israele. "È pronto. Mi ha chiamato per parlarne. Ne abbiamo parlato a lungo", ha dichiarato Trump ad ABC News. In Israele, un alto funzionario del gabinetto di Netanyahu ha affermato che "dietro le quinte c'è un inizio di tentativi di mediazione". Una dichiarazione giunta pochi minuti dopo che Trump ha fatto riferimento a molte telefonate e incontri in corso per arrivare a un accordo tra Israele e Iran. Il funzionario governativo israeliano ha chiarito che "non esiste ancora una proposta concreta di cessate il fuoco", aggiungendo che, in pratica, non c'è una reale pressione su Israele affinché si fermi. "Abbiamo molte altre sorprese e siamo molto determinati", ha sottolineato.