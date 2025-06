Iran, il braccio destro di Khamenei pronto alla fuga in Russia. Il regime di Teheran si sgretola

15 giugno 2025 a

Iran International ha ottenuto informazioni che indicano che Ali Asghar Hejazi, vice capo di gabinetto della Guida Suprema Ali Khamenei, è in trattative con funzionari russi per garantire una potenziale uscita dall'Iran per sé e la sua famiglia, qualora la situazione dovesse deteriorarsi. Secondo le informazioni, un alto funzionario russo ha assicurato a Hejazi che in caso di escalation, Mosca faciliterà la sua evacuazione attraverso un corridoio sicuro. Secondo quanto riferito, altri alti funzionari iraniani hanno ricevuto contatti simili, con alcuni che stanno già finalizzando le proprie vie di uscita. Ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva dichiarato che i leader iraniani stavano "facendo le valigie".

Trump fa paura all'Iran: “Possibile il nostro coinvolgimento nella guerra con Israele”

Nel frattempo in un attacco israeliano su Teheran sono stati uccisi i vertici dei Pasdaran. A confermarlo è stato lo stesso premier Benjamin Netanyahu in un'intervista a Fox News. "Abbiamo eliminato il capo dell'intelligence delle Guardie Rivoluzionarie e il suo vice a Teheran", ha detto il primo ministro di Israele. "Abbiamo deciso di agire perché dovevamo farlo. Abbiamo visto abbastanza uranio arricchito per nove bombe. Stiamo attaccando i loro siti nucleari. Abbiamo attaccato il loro comando superiore e posso confermare che pochi istanti fa abbiamo eliminato anche il capo della loro divisione di intelligence e il suo vice a Teheran", ha ancora detto Netanyahu. Poco prima, i media iraniani hanno riferito che Mohammad Kazemi, capo dell'organizzazione di Intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, e il suo vice, Hassan Mohaqiq, erano rimasti sotto le macerie durante l'attacco israeliano alla sede dell'Organizzazione di Intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, ma non c'erano informazioni precise sulle loro condizioni.